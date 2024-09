Les poubelles de tri débordent sur le territoire de la 3CPS

La collecte est perturbée par une panne de camions-bennes. L’intercommunalité appelle à garder emballages et papiers à la maison.



Un point d’apport volontaire au pont de Charsac le mercredi 4 septembre

Les bacs jaunes sont pleins à craquer. Depuis la fin du mois d’août, la communauté de commune du Crestois et du pays de Saillans ne ramasse plus les déchets issus du tri sélectif : papiers, journaux, emballages plastiques et métalliques, cartons… La faute à deux pannes successives de camions-bennes, survenues les 20 et 26 août. Si l’un d’entre eux a pu être réparé, l’autre est toujours au garage, probablement jusqu’à la fin du mois...

Article publié dans Le Crestois du 6 septembre 2024