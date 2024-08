Crest judo, la reprise

Nouvelle saison pour les amateurs de tatami.

La reprise pour les judokas se fera la deuxième semaine de septembre, le mardi 10 et le vendredi 13. Le club est ouvert à toutes et tous, à partir de six ans. Le dojo inter-communal se trouve rue Nancy Bertrand à Crest, au-dessus de la halte-garderie. Les inscriptions commenceront au dojo vendredi 30 août et auront lieu tous les mardis et vendredis de 16h30 à 19h pendant le mois de septembre 2024, puis aux heures de cours et, en septembre seulement, le mercredi de 16h à 19h seulement.

Tout nouvel inscrit a droit à deux séances d’essai gratuites.

Planning des cours :

Mardi : 17h15/18h30 pour les judokas de 6-7 ans. (8 ans suivant gabarit),

Mardi et vendredi : 17h15/18h30 pour les judokas de 8-10 ans (11 ans suivant gabarit),

Mardi et vendredi : 18h30/20h pour les judokas de 11 ans, ados et adultes (11 ans suivant gabarit),

Mardi : 20h/21h30 adultes,

Vendredi : 20h/21h30 ju jitsu ados (15 ans) et adultes.

Michel Bonin

Article publié dans Le Crestois du 30 août 2024