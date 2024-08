Poussée de fièvre sur les élevages ovins

Les cas de fièvre catarrhale ovine se multiplient dans le secteur. Les éleveurs font face mais l’inquiétude monte...



Arnaud Mandaroux et ses brebis, à Vaunaveys-la-Rochette, le mercredi 21 août

La journée ne commençait pas pour le mieux, au Gaec de Babrou, sur les hauteurs de Saillans, en ce dimanche 11 août. Par cette chaude matinée estivale, Aude et Thomas, qui élèvent 180 brebis de race morerous (pour la viande) et corse (pour le fromage), déplorent la perte d’une brebis, vraisemblablement attaquée par un loup. Aussi, quand quelques jours plus tard, ils constatent qu’une deuxième brebis a succombé à une attaque, puis une troisième le vendredi 16 août, le moral n’est pas au plus haut...

Un malheur n’arrivant jamais seul, c’est dans la même semaine qu’une maladie répondant au doux nom de « fièvre catarrhale ovine », ou FCO, s’est s’invitée dans le troupeau saillanson. Forte fièvre, difficultés respiratoires, nez qui coule, croûtes sur le museau, ulcérations de la bouche, difficultés de locomotion, amaigrissement, ou encore langue bleue...

Article publié dans Le Crestois du 23 août 2024