Le vivre ensemble n’est pas pour aujourd’hui

Tribune de Raphaël Amandry, agriculteur à Soyans.

Je m’appelle Raphaël Amaudry, j’exploite une ferme à Soyans, au pied de Roche-Colombe, avec du blé, du maïs, de l’orge, du tournesol, du thym et, depuis quelques années, de la lavande.

Dernièrement, je me suis rendu sur une parcelle d’un hectare de lavande que j’exploite en location au pied de Roche-Colombe pour déterminer le moment de la récolte. C’est avec désarroi et stupéfaction que j’ai constaté que ma parcelle avait été détruite quasiment à 70 % par arrachage et destruction en tout genre, certainement avec du matériel nécessitant une mécanisation...

Tribune publiée dans Le Crestois du 23 août 2024