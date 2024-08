L’ensemble Belcanto au temple

Une soirée de gospel proposée par l’AMOTEC.

Des gospels et spirituals émouvants attendent les visiteurs d’un concert de charité le samedi 1er septembre 2024 à 18 heures au temple, organisé par l’Association des Amis du temple de Crest.

Belcanto est un ensemble vocal de Biberach, la ville allemande jumelée avec Valence. L’ensemble propose des chants sacrés, de la musique populaire et des gospels. Le répertoire est composé d’oeuvres allant de Bach à John Rutter en passant par des compositions de Ralf Klotz, le chef de choeur, musicien de l’Église protestante.

Les douze chanteuses et chanteurs sont accompagnés au piano électrique et au cajon. Belcanto souhaite emmener le public en voyage à travers l’histoire des gospels et des spirituals, chants qui ont pour thèmes religieux l’Ancien et le Nouveau Testament. L’entrée est libre.

Un don est le bienvenu, qui reviendra à l’AMOTEC. Venez nombreux !

Article publié dans Le Crestois du 23 août 2024