En août 1944, Crest a été libérée

Élus et anciens combattants ont célébré les 80 ans de la Libération.

Dans le cadre des quatre-vingts ans de la Libération, plus de trente personnes étaient présentes pour commémorer l’arrivée des Américains à Crest le 19 août 1944, au numéro 2 de l’avenue Adrien Fayolle.

À 11h30, une flamme a été déposée par l’élu Jean-Louis Prévost ainsi que sa compagne devant la plaque commémorative, puis six drapeaux se sont levés pour le Chant des partisans . La nouvelle maire de Crest, Stéphanie Karcher, ainsi que l’ancien maire Hervé Mariton ont déposé une gerbe, avant de procéder à une minute de silence. Puis, la Marseillaise et l’hymne américain ont retenti dans la rue. Des membres de la commission d’entente des anciens combattants ainsi que des membres de l’association de reconstitution historique Drôme 44 ont témoigné de leur présence.

« L’été 1944 a été marqué par une émotion extrême », rappelle Stéphanie Karcher. Lors de son discours, la maire a évoqué avec solennité l’arrivée de cent quarante militaires alliés sur le territoire. Non sans émoi, elle a souhaité se souvenir des évènements brutaux survenus au mois d’août 44, comme la mort de cinq résistants crestois le 6 juin, ainsi que la perte de trente-huit civils et de nombreux blessés lors des bombardements américains le 13 août. « Nous nous devons d’honorer la mémoire des veuves, veufs et orphelins », poursuit Stéphanie Karcher.

La cérémonie s’est terminée par l’hymne européen.

Ana Rougier

Article publié dans Le Crestois du 23 août 2024