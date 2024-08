Le 34e Festival de musique sacrée se termine par de somptueux concerts

Orgue et trompettes, Messie de Haendel, Schubert... L’église Saint-Sauveur a accueilli trois concerts en août, le public était au rendez-vous.



L’équipe organisatrice (sont absents sur la photo Jean-François, Agnès, Béatrice Rey et Paulette)

Le 11 août, le trio, composé de François Clément à l’orgue, Jean-Marie Cousinié et Gilles Mercier à la trompette, a offert un programme novateur avec des grands noms de la musique allemande (Bach, Haendel) et italienne (Monteverdi), mais aussi avec des compositeurs moins connus comme Lawes ou Dagincourt. Le public a pu ainsi apprécier pleinement l’orgue de Saint-Sauveur !

Notre concert phare de la saison, le Messie de Haendel par l’Ensemble Sequentiae, a eu lieu le mardi 13 août devant un public attentif. Un choeur impressionnant, un orchestre de grande qualité et des solistes issus du choeur pleins de talent, le tout dirigé de main de maître par Mathieu Bonnin, ont totalement conquis les spectateurs. Nous avons été très touchés par les louanges et les félicitations que l’ensemble – et notre association – a reçues.

Le 16 août, pour le concert de clôture, l’association paroissiale des orgues de Saint-Sauveur – APOSS – a accueilli environ 80 choristes de la région parisienne et du Diois, un orchestre à cordes accompagné d’une trompette, d’un pianiste, de la soprano Zoé Galmiche et du ténor Joseph Kauzma, tous ces artistes sous la houlette de Monique Cieren.



La soirée Schubert avec deux choeurs et cinq musiciens sous la houlette de Monique Cieren

La soirée, dédiée à Schubert, a permis d’apprécier alternativement le choeur, la soprano, le ténor, la trompette et le piano, accompagnés par l’ensemble instrumental dans divers lieder et cantates. Une messe en sol et la cantate finale ont réuni l’ensemble des artistes dans une belle explosion ! Dirigés avec enthousiasme par Monique Cieren, ils ont une fois de plus passionné un riche auditoire !

QUARANTE ANS DE SERVICE POUR JEAN-MARC GORCE

Gisèle Cellier, présidente de l’APOSS, a ouvert la soirée en rappelant les rôles de l’association : « apporter de la musique de qualité et assurer l’entretien de l’orgue. Je pense que la musique apportée par le 34e festival a été de très belle qualité, avec en particulier les derniers concerts, mais aussi de beaux concerts en juin, avec le choeur Odyssée, et en juillet avec le Nouveau choeur et l’Orchestre de chambre de la Drôme. Par contre un bémol est à noter au niveau du public, pas toujours suffisant pour financer les concerts. Rappelons aussi que la totalité de la recette du concert du 21 juillet a été remise au Nouveau choeur. Nous devons entretenir l’orgue pour environ 1 500 euros par an et pouvoir répondre aux problèmes ponctuels. Nous avons pu apprécier l’instrument lors du concert du 11 août, mais il supporte mal la chaleur, même si l’achat d’un humidificateur améliore la situation. Donc cette année, nos finances sont tendues et j’espère qu’il n’y aura pas de nouvelles pannes. »

Gisèle Cellier a ensuite tenu à remercier toute son équipe et en particulier Jean-Marc Gorce ! Il officie depuis quarante ans à l’orgue, vérifie l’entretien de l’instrument et participe activement à l’organisation des concerts ! Un repas à prendre dans un restaurant de Crest lui a été offert !

Un grand remerciement à tous les sponsors, en particulier la mairie de Crest, qui apporte une aide financière mais aussi technique, la Région, le père Damien pour la mise à disposition de l’église et de la salle de la Maison paroissiale, les membres de presse, des commerçants…

L’Association paroissiale des orgues de Saint-Sauveur

Article publié dans Le Crestois du 23 août 2024