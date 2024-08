Emma Lextrait aux championnats du monde de twirling bâton

Première grande compétition internationale chez les seniors pour la Crestoise de 18 ans.

Le twirling bâton n’est pas une discipline olympique et Emma Lextrait n’aura malheureusement pas pu goûter à la fête parisienne cet été.

Qu’à cela ne tienne, la jeune crestoise, vice-championne d’Europe junior en 2023, participe tout de même depuis le mercredi 7 août aux championnats du monde de cette discipline – mêlant gymnastique, danse et maniement du bâton – qui se déroule jusqu’au dimanche 11 août à Helsinborg, en Suède. La Crestoise de 18 ans, licenciée au club de Valence-La Roche, a débuté ses mondiaux en soliste avec le programme court le 7 août, avant une demi-finale le samedi 10 août et (espérons-le), une finale le dimanche 7 août en « freestyle ». Le même week-end, elle participera avec le reste de l’équipe de France (dix athlètes en tout) au programme par équipe. Ces championnats du monde constituent pour Emma Lextrait son premier rendez-vous avec le haut niveau international. « Elle découvre, remarque Corine Lextrait, sa maman, qui a fait le déplacement avec son mari. Mais on peut toujours espérer un podium ! » En 2022, à Turin, lors des championnats du monde juniors, elle avait terminé septième. On ne lui souhaite que de faire mieux.

Clément Chassot