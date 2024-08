Crest-Aouste se prépare à une saison relevée

Après sa montée en R1, le club a recruté huit nouveaux joueurs

Une nouvelle saison démarre pour l’Entente Crest-Aouste (ECA) de football. La reprise a eu lieu le 24 juillet au stade Johan Hamel. Le président, le staff, les dirigeants et les bénévoles souhaitent que l’équipe se maintienne dans cette poule de Régional 1 très relevée, dans laquelle évoluent deux équipes réserves de Ligue 2, Grenoble et Annecy, et deux réserves de National, Bourg-en-Bresse-Peronnas et Villefranche-Beaujolais.

Article publié dans Le Crestois du 9 août 2024