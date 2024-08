Quel avenir pour la Brasserie des 3 Becs ?

Un groupe d’habitants souhaiterait que le bâtiment de 500 m² se transforme en tiers-lieu.

Il y a un peu plus d’un an, le 18 juillet 2023, la Brasserie des 3 Becs était placée en liquidation judiciaire. La société était installée à Gigors-et-Lozeron, dans un bâtiment d’environ 500 mètres carrés. Que va-t-il devenir ? C’est la question que se pose un groupe d’habitants de Beaufort-sur-Gervanne, qui aimerait voir s’y installer des activités économiques, associatives et citoyennes dans « un lieu rassembleur »…

Pour faire émerger les idées et les envies, un questionnaire a été mis en ligne à cette adresse : https://framaforms.org/projet-de-lieu-commun-dans-lancienne-brasserie-des-3-becs-1722175967. À vos claviers !

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 9 août 2024