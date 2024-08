David Saint-Cierge s’en est allé

L’ancien président de l’USC Haltérophilie nous a quittés le 29 juillet

David Saint-Cierge est décédé le 29 juillet. L’Union sportive crestoise (USC) haltérophilie tient à lui rendre hommage. David a baigné dans l’haltérophilie très jeune, son papa Yves réalisera les minimas nationaux de l’époque, avec ses oncles. N’oublions pas que la famille Saint- Cierge a forgé le club Crestois pendant cinquante ans !

David a commencé au club en pratiquant une autre discipline, elle aussi affiliée à la fédération d’haltéro : la Force athlétique. Puis, plus précisément, le développé couché, où il obtient le niveau national. Il participera en 2013 aux championnats de France à Tremblay (93). Il obtiendra une très belle 7e place dans la catégorie très disputée des moins de 81 kg, puis réalisera en 2014 le record de France dans sa catégorie du nombre de répétitions à 100 kg. Puis, curieux et plein de bonne volonté, il va rapidement s’initier à l’haltérophilie. Rapidement, il participera aux championnats régionaux par équipes de cinq, où il réalisera aussi de très belles compétitions, et permettra au club de se maintenir dix ans au niveau régional.

David sera président du club pendant trois ans. De très belles années ! Il permettra de faire découvrir son sport à ses amis, et une très belle équipe de Force se mettra en place pendant sa présidence. Rappelons que David était l’ami de tout le monde. Infatigable bénévole, il était de toutes les organisations. L’ensemble du club d’haltérophilie, membres et dirigeants, présente à sa famille, ses plus sincères condoléances.

L’USC Haltérophilie

Article publié dans Le Crestois du 9 août 2024