Année difficile pour les apiculteurs de la vallée

Entre aléas climatiques et marché en berne, la période est particulièrement éprouvante pour les apiculteurs de la vallée. Un coup de massue après dix ans de difficultés croissantes.

« J’en ai connu des saisons difficiles, mais celle-ci remporte la palme », se désespère Jean-Marc Lemontey, apiculteur aux ruches de la Bayarde à Crest. À un peu plus de la moitié de la saison – qui débute au mois de mars – la production en 2024 est en berne. L’apiculteur confie « n’avoir pas fait une tonne de miel alors que d’habitude j’en fais entre six et sept tonnes par an ».

Les temps sont durs pour les producteurs de miel comme Jean-Marc, dans une période où les contextes climatiques et économiques sont de plus en plus incertains. Cette année, un hiver doux et un printemps froid et pluvieux ont eu des conséquences négatives sur la production. Un équilibre est nécessaire pour la bonne santé des abeilles, ce qui nécessite un hiver froid…

Article publié dans Le Crestois du 9 août 2024