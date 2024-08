En colère, les producteurs d’ail manifestent devant Aldi

Pour distribuer de l’ail, l’enseigne exige une certification que les agriculteurs français estiment disproportionnée.

Au rayon fruits et légumes du supermarché Aldi de Crest, une seule variété d’ail, origine : Espagne. Et pour cause, l’enseigne allemande réclame aux producteurs français une certification bien précise pour proposer leurs têtes d’ail sur ses étals. Et c’est pour cette raison qu’à l’initiative de l’association des producteurs d’ail de la Drôme (Apad), une quinzaine d’exploitants ont voulu se faire entendre devant le magasin de l’Espace Mistral dans la matinée du mercredi 7 août. Les agriculteurs dénoncent un volet social spécifique à la certification internationale Global gap – un label privé mis en place par les grandes et moyennes surfaces, GMS, qui garantit de « bonnes pratiques agricoles » –, le « Grasp ». Si les producteurs d’ail drômois sont majoritairement certifiés Global gap depuis trois ans, la version 2 de cette norme, mise en place cette année, est pour eux complètement inadaptée à leurs exploitations familiales…

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 9 août 2024