Les agriculteurs de la vallée sur un fil

Six mois après la crise qui avait vu les agriculteurs sortir les tracteurs, leur situation ne s’est guère améliorée. Bien au contraire.

L’automne risque d’être chaud pour le futur gouvernement, quel qu’il soit. Car il est probable que les tracteurs envahissent de nouveau ronds-points et autoroutes, six mois après un mouvement de colère inédit. Et pour cause : les choses n’ont guère évolué dans le bon sens pour les agriculteurs de la vallée qui subissent de plein fouet une série de mauvais coups du sort, achevant de décourager les plus fragiles d’entre eux. La faute, d’abord, à la météo qui a fait des ravages sur le blé…

Article publié dans Le Crestois du 9 août 2024