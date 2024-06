Musique sacrée avec Palestrina et Monteverdi

Le Choeur Odyssée chantera le dimanche 16 juin à l’église Saint-Sauveur.

Le Festival de musique sacrée lance le premier concert de la saison 2024 le dimanche 16 juin à 19 heures, avec le Choeur Odyssée, qui interprètera des oeuvres de Monteverdi et Palestrina. Créé en 2005, le Choeur Odyssée est aujourd’hui connu pour la qualité et l’originalité de ses créations, données dans toute la Drôme.

Le Choeur Odyssée est dirigé par Philippe Simon, qui est aussi à la harpe baroque, tandis que Monique Cieren tient l’orgue. Il compte vingt-cinq choristes et un ténor solo, Florent Chappel.

La première partie du concert est consacrée à la Missa Brevis de Palestrina, écrite en 1570, composée de trois parties (Kyrie, Gloria et Sanctus). La magie des voix nues a capella, la pureté des lignes vocales en contrepoint dessinant l’immensité de la voûte céleste… Palestrina nous entraîne, loin des passions humaines, vers les mystères de la création !

En deuxième partie, Monteverdi est mis à l’honneur dans les Vêpres de la Vierge, écrit en 1610. Digne héritier de la musique sacrée de Palestrina, Monteverdi nous emporte dans un songe… au paradis ! La façon très nouvelle avec laquelle Monteverdi aborde chaque partie des Vêpres a valu à cette oeuvre une place unique dans l’histoire. Elle présente des moments d’intense recueillement à l’intérieur d’une partition qui peut aussi devenir exubérante.

L’auteur fait alterner les interventions très diverses du choeur avec des épisodes pour solistes, qu’il répartit dans les scènes de la partition pour terminer avec le célèbre Cantate Domino.

L’Association paroissiale des orgues de Saint-Sauveur

Plus d’infos : Le dimanche 16 juin à l’église Saint-Sauveur, à 19h. Plein tarif : 15 euros ; tarif réduit :10 euros (étudiants, chômeurs) ; gratuit jusqu’à 12 ans. Renseignements et réservations auprès de l’Office de tourisme (04 75 25 11 38) et de l’Aposs (06 70 20 44

Article publié dans Le Crestois du 14 juin 2024