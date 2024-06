Le festival Oley’ Africa s’invite aux Cordeliers

Rendez-vous jusqu’au 17 juin pour cette exposition haute en couleur.

Du 7 au 17 juin, Oley’Africa organise la première édition de son festival à la chapelle des Cordeliers. À cette occasion, une exposition artistique sur les arts africains a été vernie le vendredi 7 juin.

Une occasion, pour l’association de se faire connaître : « Les bénéfices viennent en aide aux enfants de la rue en Afrique de l’Ouest et aux enfants en milieu rural ; on veut participer au développement du Tiers-Monde, on amène l’Afrique vers les gens à travers l’artisanat, la nourriture… », a expliqué Segun Olabisi, artiste-musicien, auteur compositeur interprète, faisant partie des organisateurs du festival...

Article publié dans Le Crestois du 14 juin 2024