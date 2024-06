Les oiseaux, cet autre peuple venu du ciel

La médiathèque propose une exposition sur les volatiles jusqu’au 27 juillet. La Chignole, elle, crée des nichoirs de récup...



Guêpiers d’Europe - Crédit : Boris Transinne

À la médiathèque départementale de la vallée de la Drôme, en ce moment et jusqu’au 27 juillet, se tient une exposition interactive sur les oiseaux, leurs plumes, leurs becs, les couvées et tous les noms d’oiseaux du vocable populaire : oiseaux de malheur ou de paradis, tête de linotte ou appétit de moineau, à vous d’en trouver d’autres !

Cette exposition baptisée « Plumes et Cie » associe des acteurs de la préservation de l’environnement du territoire, la LPO (Ligue de protection des oiseaux), l’ABC (Annuaire de la biodiversité communale) de Crest, la Gare des Ramières, la Chignole (bricothèque de Crest) et la ville de Crest. Des jeux de société, puzzles et coloriages sur ce thème sont en libre service à la médiathèque...

Article publié dans Le Crestois du 14 juin 2024