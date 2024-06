Une journée départementale pour les aidants

Le samedi 8 juin à Crest.

Parce que nous serons tous aidants un jour, le Département de la Drôme organise une journée pour s’informer, créer, jouer, prendre du temps pour soi, se documenter et échanger… Un évènement gratuit pour les visiteurs qui pourront retrouver tout au long de la journée des espaces animés par différentes associations (dont certaines proposent des temps de répit), découvrir les dispositifs de la Maison départementale de l’autonomie mais aussi se divertir avec de nombreuses animations.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

• 11 heures : discours d’ouverture au quai Bérangier de la Blache, à Crest

• De 11 heures à 12h30, salle Roch Grivel, au CCAS de Crest : ciné débat « Les uns différents ». Un documentaire sur le parcours des jeunes artistes en situation de handicap et échanges avec les jeunes et leurs parents.

• De 11 à 16 heures en extérieur, sous des tentes (sur inscription le jour J) : mise en beauté (visage, mains et pieds par des socio-esthéticiennes) et ateliers bien-être (réflexologie, yoga du rire, shiatsu, chromothérapie…)

• De 11h30 à 14h30 en extérieur : fabriquez votre papier recyclé artisanal avec mia-miel

• De 13h30 à 16 heures dans le cinéma Eden : conférence « être proche-aidant : un défi singulier à partager » par Nicole Poirier, fondatrice et directrice de la Maison Carpe diem à Trois Rivières (Québec). Places limitées, n’attendez pas pour vous inscrire par mail à Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. ou au 06 61 22 10 33 (merci de préciser le nom, prénom, adresse mail et numéro de téléphone de chaque participant). Cette conférence sera précédée, pour vous mettre dans l’ambiance, par le théâtre image de la compagnie l’Envol troupuscule, et suivie d’une séance dédicaces avec Nicole Poirier, rythmée par les chansons joyeuses des séniors de Crest.

• De 16h30 à 18 heures en extérieur : compagnie l’Envol troupuscule et son théâtre forum

• À partir de 18 heures : pour finir la journée tous ensemble autour d’un moment festif et convivial, concert de rock hors norme avec « Les uns différents ».

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 7 juin 2024