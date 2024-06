Des professeurs de la vallée convoqués par l’inspection pour n’avoir pas distribué les kits olympiques

Plusieurs directeurs d’écoles de la vallée ont manifesté devant l’inspection d’académie mercredi 5 mai pour protester contre l’obligation faite de distribuer ce matériel. Ils ont été finalement entendus.

Mercredi 5 juin, une soixantaine de professeurs et des directeurs des écoles de la vallée de la Drôme (dont Suze, Cobonne, Saint-Nazaire-le-Désert et Beauforts-sur-Gervanne) et du Diois se sont retrouvés devant la direction des services départementaux de l’Éducation nationale, à Valence. Ils étaient venus manifester contre la convocation d’une dizaine d’entre eux à cette même date, pour « manquements au devoir du fonctionnaire ». Leur crime ? Être venus rendre à l’inspection les cartons contenant les livrets et pièces olympiques, afin qu’elle organise elle-même la distribution. Que n’ont-ils point fait !

L’un d’eux, qui a souhaité rester anonyme, a reçu le courrier de convocation. Ce professeur des écoles raconte...

Article publié dans Le Crestois du 7 juin 2024