Le Crestois à Radio Mega

Notre rédacteur en chef était l’invité d’une émission préparée par des jeunes de la Maison des adolescents de Valence.

Le rédacteur en chef, Clément Chassot, était invité le mercredi 29 mai, à Valence, à participer à une émission de Radio Méga sur le thème des fake news, animée et présentée par une dizaine de jeunes de la maison des adolescents de Valence.

L’émission s’est déroulée en deux temps : les jeunes ont d’abord eu l’occasion d’interviewer Vincent Edin, journaliste pour la revue Usbek & Rica, sur la question des fausses informations, interview qu’ils ont préparée eux-mêmes. Qu’est-ce qu’une fake news ? Quel est le sujet le plus touché par celles-ci ? Des questions auxquelles le journaliste a apporté des éléments de réponse : « Une fake news a en général l’intention de nuire, et la vie privée des gens est selon moi particulièrement concernée », a répondu le journaliste.

C’était ensuite au tour de Clément Chassot de répondre aux questions des jeunes. « Pourquoi as-tu voulu être journaliste ? », lui ont-ils demandé. « J’étais très curieux, je lisais beaucoup et j’avais aussi des tendances à idéaliser un peu trop le métier mais au bout d’un moment je me suis décidé et je me suis lancé », a-t-il expliqué. Il a aussi dit ce que signifiaient pour lui les fake news et comment elles pouvaient prendre forme à une échelle locale : « Certains de nos interlocuteurs peuvent, par exemple, nous donner des informations qui les arrangent, et il faut donc bien les vérifier », a-t-il-détaillé, avant de souligner « l’importance de la pluralité des médias et l’expression des avis différents. »

Florian Dunoguiez

Article publié dans Le Crestois du 7 juin 2024

L’émission est à réécouter ci-dessous :