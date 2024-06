Pas de Picard à la zone commerciale d’Aouste-sur-Sye

La projet d’extension de la zone commerciale d’Aouste a été refusé pour la seconde fois en commission départementale d’aménagement commercial.

C’est encore non. La société de Damien Loyal, qui ambitionnait d’agrandir la zone commerciale d’Aouste-sur-Sye, s’est vu opposer un second avis défavorable de la part de la commission départementale d’aménagement commerciale (CDAC) réunie le 31 mai dernier. L’entrepreneur ambitionnait d’agrandir le bâtiment de But de 200 à 300 mètres carrés pour y installer quatre nouvelles enseignes...

Article publié dans Le Crestois du 7 juin 2024