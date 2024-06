Crest aux couleurs des Jeux olympiques

La ville de Crest va vivre un week-end sur un rythme olympique. Rendez-vous entre le vendredi 21 et le dimanche 23 juin...

Du 21 au 23 juin, la ville de Crest, à l’approche des Jeux olympiques et paralympiques, organise un temps fort dédié au sport. Matchs, découvertes et représentations seront au programme de ces journées. La mairie et tous les partenaires ont présenté, le mardi 28 mai, les grandes lignes de ce week-end olympique.

L’évènement est organisé avec plusieurs partenaires locaux...

Article publié dans Le Crestois du 7 juin 2024