Le Crestois a fait sa fête !

Plusieurs rendez-vous ont émaillé cette journée bien chargée.

Samedi 25 mai, c’était la fête à la salle Coloriage de Crest pour célébrer l’anniversaire de la reprise du journal Le Crestois en scop par ses salariés et celui de l’association les Amis du Crestois, constituée pour « soutenir par tout moyen matériel et intellectuel le développement du journal ». Dans le hall d’entrée, trois expositions accueillaient les visiteurs : un accrochage de dessins de Rhodoïd parus dans l’hebdomadaire, des panneaux détaillant la « semaine type » du Crestois, le bilan économique et financier des activités de la scop et du bénévolat, ainsi que le trombinoscope des acteurs du journal : journalistes, salariés, correspondants locaux ou chroniqueurs réguliers et correcteurs bénévoles.

MERCI !

L’après-midi a commencé par une table ronde sur le journalisme local indépendant (voir ci-contre). Elle s’est poursuivie par l’assemblée générale (AG) de l’association des Amis du Crestois, l’occasion de faire le bilan et de partager les perspectives 2024. Au menu : poursuivre les cafés-rencontre dans les villages de Chabrillan, Eurre et Aouste-sur-Sye, après ceux qui se sont tenus en 2023 à Allex, Crest, Piégros-La-Clastre et Saillans. Mais aussi renouveler la fête du Crestois en co-organisation avec le journal, trouver des bénévoles pour intégrer l’équipe de correcteurs, participer à la vente à la criée le samedi matin ou encore assurer la tournée de trois heures pour livrer le Crestois tôt le vendredi matin dans certains points de vente. Une nouveauté prévue : l’organisation, courant 2024, d’une dictée du Crestois pour adultes et adolescents.

Le conseil d’administration a ensuite exposé et fait valider trois propositions : prendre une part d’associé dans la scop pour développer d’autres formes de soutien au journal, verser de l’argent au compte courant d’associé du Crestois pour lui permettre de mieux piloter sa trésorerie et enfin passer la cotisation de deux à cinq euros.

En fin d’AG, les associés et salariés de la scop sont venus remercier l’association et ses bénévoles de leur engagement et partager leur satisfaction d’être toujours là, un an après, même si tous les voyants ne sont pas encore passés au vert.

L’heure avançant, c’est le groupe Ramen Trio qui a assuré la transition vers l’apéro. Dehors Champidici et Las Catrinas proposaient leurs plats à emporter, histoire de prendre des forces avant le concert endiablé et très dansant de Mon coeur bal’beat. Et lorsque les douze coups de minuit ont sonné, la fête s’est terminée sur une ultime tournée de bières.

Frédérique Armantine

Article publié dans Le Crestois du 31 mai 2024