Cette mesure prévoit la création de groupes de niveaux en 6e et 5e à la rentrée prochaine.

Des parents d’élèves et un collectif d’enseignants se sont réunis le jeudi 23 mai au lycée Armorin de Crest pour évoquer la réforme du gouvernement dite du « Choc des savoirs ». L’occasion de revenir sur ses enjeux et de concrétiser leurs moyens d’actions. « C’est une réunion qui a pour but d’expliciter les dangers de cette réforme », a précisé Florimond Guimard, représentant de la Fédération syndicale unitaire de la Drôme et professeur à l’école Royannez.

Le « Choc de savoirs » a pour but de créer des groupes de niveaux dès la rentrée prochaine, en commençant par les classes de sixième et cinquième, pour, selon le gouvernement, pallier les difficultés des élèves...

Article publié dans Le Crestois du 31 mai 2024