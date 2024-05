La piscine de Crest ouvre le 1er juin

On y fera des « ploufs » jusqu’au 1er septembre.

L’eau est à vingt degrés, mais Florian Bobichon, le chef de bassin de la piscine intercommunale de Crest, est confiant : elle pourrait monter à 23 degrés rapidement… si le soleil pointe enfin le bout de son nez. La piscine, accolée au parc du Bosquet, sera ouverte cette année le 1er juin, jusqu’au 1er septembre, veille de la rentrée scolaire.

Du 1er juin au 5 juillet, vous pourrez vous y baigner le mardi de 17 à 19 heures, et les mercredi, samedi, dimanche de 11 à 18 heures. Le reste du temps, les deux bassins sont occupés par les élèves des écoles et des collèges de l’intercommunalité, de plus en plus demandeurs selon Florian Bobichon (également responsable des sports à la communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans). Puis, du 6 juillet au 1er septembre, l’équipement ouvrira ses portes tous les jours de 11 à 19 heures. Côté tarifs, il faut compter 3,20 euros pour un adulte et 1,70 pour les enfants (gratuit pour les moins de 3 ans). Un pass de dix entrées est proposé à 28,80 pour les adultes et 15,30 pour les enfants, ce qui permet d’économiser une entrée.

Nouveauté de cette année, une pergola supplémentaire pour un peu plus d’ombre. Sinon, les cours (sur réservation) d’aquagym et d’aquabikes sont maintenus les mardi, vendredi et dimanche de 12h30 à 13h15 pour l’aquagym (8 euros le cours ou 72 les dix) et les lundi, mercredi et vendredi pour l’aquabike (10 euros le cours ou 90 les dix). À chaque fois, l’entrée à la piscine est bien sûr comprise.

Deux maîtres nageurs sauveteurs seront là pour veiller à la sécurité, deux agents assureront l’accueil et le snacking, et deux autres, l’entretien. Des maillots de bain hommes femmes et enfants seront proposés à la vente au prix de 12 euros pour les étourdis ou les messieurs se présentant en short de bain, interdit.

À noter que le samedi 22 juin après-midi, la mairie de Crest, dans le cadre de sa « Semaine des Jeux olympiques », propose au grand public de découvrir et de s’initier à plusieurs sports de natation : water-polo et natation synchronisée, plongeon et les quatre nages.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 31 mai 2024