L’Union européenne, acteur incontournable dans la vallée

Les élections européennes du 9 juin prochain vont déterminer le futur de l’Union européenne, dont l’impact sera particulièrement important pour le territoire.



L’agriculture, secteur économique prépondérant dans la vallée, est un secteur particulièrement dépendant des financements européens

Souvent présentée comme une super-structure éloignée du quotidien de nos concitoyens, l’Union européenne, dont le parlement va être renouvelé le 9 juin prochain (voir ci-dessous) est au contraire une institution qui s’avère peser fort sur la vie des habitants de la vallée de la Drôme. Pour comprendre à quel point, la Maison de l’Europe Drôme-Ardèche aime organiser des balades européennes dans les rues de Crest.

« On commence par se retrouver place de la Liberté, l’occasion de rappeler que l’Union européenne s’est créée pour préserver la paix », raconte Laurence Issoulie, membre de la Maison de l’Europe et du comité de jumelage de Crest. Elle poursuit : « Ensuite on va à l’épicerie pour acheter des produits frais et abordables, qui ne pourraient l’être sans la politique agricole commune. On poursuit en passant à la Poste, pour évoquer la monnaie commune, à la pharmacie pour rappeler l’existence de la carte vitale européenne. On se rend à l’Eden, pour admirer la programmation culturelle, pour laquelle l’Europe joue un rôle indispensable. Souvent aussi, on se rend dans les établissements scolaires pour évoquer l’existence des programmes Erasmus pour les étudiants, mais aussi pour les apprentis qui peuvent, grâce à des fonds européens, aller voir comment ça se passe dans des entreprises italiennes... Quant à la solidarité, faut-il rappeler que sans l’Europe, un repas sur quatre aux Restos du coeur ne serait pas assuré ? »...

