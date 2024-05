Honorin change de trottoir

La boulangerie a déménagé de la gare aux anciens locaux du Crestois.

Le 4 octobre 2004, la boulangerie Honorin ouvrait ses portes à la gare. Depuis le 27 mai 2024, la boulangerie appréciée des lycéens s’est déplacée au 52 rue Sadi Carnot (dans l’ancien accueil du Crestois). « Avec les travaux (de l’esplanade de la gare, NDLR), on s’est retrouvé avec les mêmes chiffres que pendant le covid. On pouvait tenir quelques mois mais pas plus longtemps », pointe Xavier Honorin, le patron de l’entreprise...

Article publié dans Le Crestois du 31 mai 2024