Le sentier des berges de la Drôme inauguré par la mairie

Un sentier tout en bois, accessible aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes, a été inauguré ce samedi 25 mai.

Le tout nouveau sentier du parc du bosquet, 200 mètres tout en palissade de bois accessibles aux personnes à mobilité réduite, en chantier depuis la mi-février, a été inauguré ce samedi 25 mai en présence de Stéphanie Karcher, première adjointe au maire de Crest, Boris Transinne, adjoint à la culture et à la jeunesse, Athénaïs Kouidri, élue municipal de l’opposition et des membres de l’APAJH Drôme (Association pour adultes et jeunes handicapés)...

Article publié dans Le Crestois du 31 mai 2024