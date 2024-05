Michel Huet : rencontres en Val de Drôme

Le naturaliste et réalisateur accompagne la sortie de son documentaire « L’infinie précaution » qui s’intéresse à la résilience des écosystèmes.

Le 16 mai, au cinéma l’Eden de Crest, et le lendemain, à la salle festive d’Allex, le réalisateur naturaliste Michel Huet, à l’occasion de la diffusion de son film « L’infinie précaution », se déplaçait pour un dialogue en direct avec les spectateurs. Un public adulte à Crest et des écoliers à Allex où était présente Madline Rubin, consultante en biodiversité. Voici quelques semaines, dans les colonnes de notre hebdomadaire, nous vous avions expliqué la démarche qu’il avait effectuée en Drôme avant le tournage, dont une partie s’est déroulée avec les « enfants de la lune », atteints de xeroderma pigmentosum, une maladie héréditaire qui leur interdit de s’exposer aux rayons ultraviolets.

Cette démarche avait pu s’effectuer grâce à l’étroite collaboration entre Laurent Garnier, gérant de la grotte de Choranche en Isère, le spéléologue valentinois Alain Soubirane et son ami Rémy Granier, d’Allex, tous deux très concernés par les activités de l’association des Enfants de la lune.

Ce qui interroge davantage dans l’intervention de Michel Huet, et qui finalement n’est pas une surprise, c’est l’engouement du public d’enfants, sensibilisés et très concernés par les problèmes liés à l’environnement et donc à leurs angoisses quant à leur avenir...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 mai 2024