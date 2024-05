Des Crestois derrière Julian Assange

Plusieurs personnes se sont rassemblées à Crest pour soutenir le lanceur d’alerte australien détenu en Angleterre.

Ils étaient une trentaine réunis sur le pont Mistral de Crest le mardi 21 mai en fin de journée afin de plaider et faire connaitre la cause de Julian Assange. Ce journaliste, fondateur du site web Wikileaks donnant la parole aux lanceurs d’alertes et révélant notamment divers scandales de corruption, d’espionnage et de violation des Droits de l’homme, est maintenant poursuivi depuis quatorze ans par la justice américaine. Celle-ci l’accuse en effet d’avoir divulgué plusieurs secrets d’État via son propre média, au sein desquels apparaissent plusieurs affaires de crimes de guerre commis en Irak et en Afghanistan ou d’espionnage dont ont été notamment victimes plusieurs présidents de la République française ainsi que certains ministres...

Article publié dans Le Crestois du 24 mai 2024