Bois et biscuits soutenus par IVDD

Le réseau spécialisé dans l’ESS a débloqué deux prêts d’honneur.

Les entreprises Vanig et délices et Vibart bois de chauffage ont reçu un prêt d’honneur (un prêt à taux zéro) de la part d’Initiative val de Drôme (IVDD), la plateforme d’accompagnement en économie sociale et solidaire (ESS), pour soutenir le développement de leurs activités.

Vanig et délices a débuté son activité en septembre 2022. Sa créatrice, Vanig Simon, est Grânoise...

Article publié dans Le Crestois du 24 mai 2024