Ils seront 470 à traverser le département à vélo avec leur flamme…

La Traversée de la Drôme à vélo se déroulera du 3 au 7 juin pour relier Hauterives à Buis-les-Baronnies.

220 kilomètres en cinq étapes et quatre lieux d’accueil (Alixan, Crest, Taulignan et Grignan), 470 élèves des CM1 et CM2 de l’école publique et 21 classes (dont deux de l’Isère et deux de la Haute-Savoie)… Coorganisée par l’Usep (Union sportive de l’enseignement du premier degré) et la DSDEN (Direction des services départementaux de l’Éducation nationale), la Traversée de la Drôme à vélo (TVD), qui se déroulera du 3 au 7 juin pour relier Hauterives à Buis-les-Baronnies, se veut une aventure conviviale et écocitoyenne...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 mai 2024