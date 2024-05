Que de monde à la fête médiévale !

Deux jours de fête et d’animations qui ont fait le plein.

Ménestrels, chevaliers et gentes dames… Encore une fois, le centre-ville de Crest s’est paré de ses plus beaux apparats du Moyen Âge, les samedi et dimanche 18 et 19 mai, pour une fête médiévale plus que fréquentée. En effet, les rues piétonnes de la ville étaient bondées pendant ces deux jours. Au programme : campements médiévaux, ateliers et démonstrations, spectacles de rues, marché médiéval avec hydromel, cervoise, bijoux et autres créations d’artisans. De quoi ravir petits et grands à la découverte d’un univers mythique… mais aussi commerçants, qui avaient joué le jeu en adaptant leur offre à la sauce moyenâgeuse.

Place du docteur Rozier, un campement médiéval du XIIIe siècle, celui du « seigneur Aymond de Calvayrac », était installé par la compagnie provençale le Chant de l’épée, avec des démonstrations de combat de chevaliers.

Place des Moulins, un camp d’archer était installé, tout proche d’un souffleur de verre qui a provoqué plusieurs attroupements lors de ses démonstrations. Dans la rue Archinard, un espace famille installé par les associations Archijeux et Zimboum a également rencontré beaucoup de succès grâce à des jeux en bois ou adaptés aux plus petits. Emblème médiéval de la ville, la Tour de Crest a accueilli un autre campement d’époque tandis que des visites guidées et des conférences étaient proposées.

Si la pluie s’est invitée le samedi en fin de matinée, certains en ont profité pour se réfugier au gymnase Dumont et profiter des jeux vidéos médiévaux proposés par Épicentre. Et le soir, pour le grand banquet, deux menus médiévaux étaient à choisir, pour ensuite assister au concert métal et celtique, organisé par la Boite en métal (lire notre article). Bref, un week-end plein et populaire, qui contribue au rayonnement touristique de la cité des Arnaud.

Clément Chassot

Article publié dans Le Crestois du 24 mai 2024

