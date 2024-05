A Blacons, le Relais des Mousquetaires change de main

Les nouveaux gérants du magasin ont pris la relève le mardi 15 mai

Après quinze années au service des habitants de Blacons, de ceux de la vallée de la Gervanne et des villages alentours, Anthony Ranc, le gérant du Relais des Mousquetaires, a cédé son fonds de commerce à Nadège et Benjamin Henrio. Les nouveaux propriétaires ont officiellement pris le relais le mardi 14 mai, après une transmission en bonne et due forme...

Article publié dans le Crestois du vendredi 17 mai.