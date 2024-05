La Frigoulette, du chocolat désormais made in femme

Patricia Tripotin a racheté la chocolaterie beaufortoise et a sauvé ce savoir-faire artisanal créé par Bernard Xueref.

« C’est l’histoire humaine, l’histoire de Bernard Xueref et de son patrimoine gourmet qui m’a attirée », raconte Patricia Tripotin, la nouvelle patronne de la chocolaterie la Frigoulette, située à Beaufort-sur-Gervanne. Cette ancienne gestionnaire de maisons d’hôtes, s’est lancée dans l’aventure entrepreneuriale, en juin 2023 : « Je n’aime pas le chocolat ! L’entreprise était très fragile, mais je voulais sauver un savoir-faire. Tout le monde m’a dit ‘‘n’y va pas’’. Mais si on me dit ça, forcément j’y vais ». Elle s’est alors entourée de cinq associés, chacun sur un poste : fabrication du chocolat, plan commercial, gestion de crise, gestion de la production et aspect opérationnel. L’aventure pouvait commencer...

Article publié dans Le Crestois du 17 mai 2024