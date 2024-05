Des lycéennes et lycéens ont marché pour Gaza

Une vingtaine de jeunes gens a défilé dans les rues de Crest.

Comment exprimer sa peine et son indignation face à l’effroyable situation que subissent les habitants de la bande de Gaza lorsque l’on vit à 3 000 km de là, dans la vallée de la Drôme ? C’est la question qui, depuis des mois, agite l’esprit de nombreux jeunes gens de la région et d’ailleurs, et qui a fini par prendre, à Crest, la forme d’un rassemblement et d’un défilé dans les rues de la ville, le mercredi 15 mai au matin...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 17 mai 2024