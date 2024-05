Les aurores boréales ont illuminé les cieux suzois

Flavie et Émilien Braux sont passionnés par ces phénomènes célestes.

Ils avaient eu la chance d’en voir en Islande… Mais pas encore à Suze ! Les vendredi 10 et samedi 11 mai, les Suzois Flavie et Émilien Braux ont photographié, juste au-dessus du synclinal de Saint-Pancrace, quelques-unes des aurores boréales qui sont apparues ces nuits-là dans une bonne partie de l’hémisphère nord...

Modeste, Émilien concède que c’est grâce à l’application Aurora qu’il a eu vent des éruptions solaires massives qui ont donné naissance, jusque dans nos contrées méridionales, à ces fascinantes apparitions. Les deux amateurs de cieux nocturnes ont ainsi pu se préparer à photographier les fugaces lueurs rosées depuis le domaine de Peylong, où ils résident. « Joël Lombard, le papa de Flavie, nous a raconté qu’il en avait déjà aperçu à Suze ! », ajoute Émilien.

Passée la demi-heure d’émerveillement, les deux Suzois ont partagé leurs photos sur le compte Facebook de Flore et sens, la structure dédiée au sport, à la santé et au bien-être que dirige Émilien, à l’écoparc du pas de Lauzen. Des clichés qui ont rapidement fait le tour des réseaux sociaux et que les photographes ont eu la gentillesse de partager avec les lecteurs et lectrices du Crestois !

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 17 mai 2024