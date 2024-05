Le soutien sans faille des Amis du Crestois

Créée au printemps 2023 pour éviter la disparition du Crestois, l’association est aujourd’hui devenue actrice indispensable à son développement.

« On s’est engagés pour que la presse locale persiste. On avait comme objectif de sauver Le Crestois», revendique Chantal Bochard, la trésorière des Amis du Crestois. Et cela a été chose faite ! Au printemps 2023, plus de six cents personnes se sont manifestées dans un immense élan de solidarité pour que l’hebdomadaire de la vallée puisse continuer à exister. De cet entrain est né l’association qui, depuis, soutient par des actions concrètes la nouvelle marche du Crestois.

« L’aventure est belle et courageuse. J’ai envie qu’elle réussisse parce que je suis très attaché à la presse locale et, depuis que je suis arrivé à Crest, Le Crestois m’a accompagné dans mes engagements professionnels et personnels », témoigne Alain Batie, membre actif au conseil d’administration. Ce qui le motive : la vente à la criée, avec Chantal Bochard, le samedi matin sur le marché de Crest. Depuis peu, il prend part également à la livraison du journal chez nos distributeurs directs. Départ 6h45 pour une tournée de 2h30. Il faut être matinal pour ce job !

Françoise Timaxian, la secrétaire, elle aussi est une lève-tôt puisqu’en plus de ses corrections linguistiques du mercredi, elle conduit aussi la camionnette du Crestois pour la livraison. « Dès que j’ai su que le Crestois était en danger, je me suis dit : ‘‘ce n’est pas possible !’’. C’est important de multiplier les différents sons de cloches. C’est ça la liberté », affirme-t-elle. Et d’inviter d’autres personnes à participer à cette aventure : « J’ai été très impressionnée par le nombre de gens qui ont soutenu quand il fallait être nombreux. Le journal a été sauvé, maintenant il entre dans une nouvelle phase. J’aimerais voir arriver de nouvelles personnes, avec de nouvelles idées. Il y a plein de choses concrètes à réaliser pour aider les salariés. »

En effet, il reste beaucoup de projets à imaginer pour que la Scop Le Crestois puisse continuer à vivre et à informer de manière indépendante la population de la vallée (et d’ailleurs). La Fête du Crestois le 25 mai prochain, instiguée par les « Amis », a été pensée pour cela : rassembler pour mieux inventer !

Laure-Meriem Rouvier

Article publié dans Le Crestois du 17 mai 2024