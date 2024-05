La zone commerciale d’Aouste-sur-Sye veut à nouveau s’étendre

Le projet d’extension de la zone commerciale, retoqué en septembre dernier, est à nouveau présenté en commission départementale d’aménagement commercial le 31 mai.

L’affaire semblait pourtant être pliée. Le projet d’extension de la zone commerciale d’Aouste-sur-Sye, à la sortie de Crest, avait reçu un avis défavorable le 14 septembre par la commission départementale de l’aménagement commercial (CDAC). Le porteur du projet, Damien Loyal, envisageait d’agrandir le bâtiment de But pour y installer quatre nouvelles enseignes pour une surface oscillant entre 200 et 300 mètres carrés. Y étaient attendus pour les occuper le leader des surgelés Picard, un magasin de poêles et cheminées, un autre de verreries, vaisselle et décoration et un cuisiniste.

Le maire d’Aouste-sur-Sye, Denis Benoit, favorable à ce projet, avait bien voté pour, en tant que représentant d’élus locaux à la CDAC. Il fut cependant bien seul à soutenir cette extension...

