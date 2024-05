Une Fête de la Clairette arrosée d’un beau soleil

Toujours autant de succès à Aurel pour cette deuxième édition.

La deuxième édition de la Fête de la Clairette s’est déroulée le vendredi 10 mai à Aurel. Et il faut dire que la foule était encore une fois au rendez-vous, qui a pu rencontrer une soixantaine d’exposants. Dégustation du précieux nectar de la vallée bien-sûr, mais aussi de glaces artisanales pour les plus gourmands, découverte d’objets artisanaux ou de vêtements… Il y avait l’embarras du choix, et tout cela au rythme d’animations musicales dans les rues du village.

La journée a d’abord été inaugurée par des discours d’élus...

Article publié dans Le Crestois du 17 mai 2024