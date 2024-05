Symbiose à la galerie Espace liberté

Agnès Francese et Inès Jerra exposent jusqu’au samedi 22 juin.

Agnès Francese, pour la sculpture, et Inès Jerra, pour la peinture, ne se connaissaient pas, jusqu’au jour où les commissaires d’expositions de la galerie Espace Liberté les découvrirent lors de visites d’ateliers. Et pourtant, les imaginaires de ces deux artistes parlent en symbiose d’un espace léger à la fois aérien et émergeant des profondeurs de l’océan.

C’est comme le « corail », dira Agnès à propos de ses sculptures bi-matière, qui mélangent l’organique et l’intuitif, grès noir et porcelaine pure, des œuvres à la fois légères, mouvantes et solidement imbriquées. Tandis que les peintures d’Inès, aquarelles et acryliques, semblent avoir suivi un courant tortueux de rivières ou de vagues marines déposant sur la plage des êtres et des choses déformées par le long cheminement de la pensée. Lors de cette exposition, l’artiste propose des séances animées pour présenter son approche du dessin.

Pour cette rencontre inopinée, les deux artistes ont décidé de continuer à exposer ensemble tant leur travail mutuel paraît en symbiose. Elles diront d’ailleurs qu’à la lumière de cette première en binôme, plein de nouvelles idées se croisent déjà et ne tarderont pas à se concrétiser...

À noter que, comme à son habitude, la galerie Espace Liberté tenait à souligner cette exposition par une performance musicale. Place donc au parolier, le 19 juin prochain. Le 22 juin, le finissage et le décrochage des œuvres sera accompagné par la restitution de travaux d’écriture poétique faits dans le cadre d’un atelier de l’Université populaire du Val de Drôme animé par Isabelle Pleskoff. Les réservations pour ces spectacles sont bienvenues. (06 86 87 44 62 ou 06 10 08 27 74).

C’est à voir et à entendre jusqu’au 22 juin à la Galerie Espace Liberté, 5 rue des Alpes, les mercredis, vendredis et dimanche de 15 à 19 heures, et les samedis de 10 à 13 heures puis de 15 à 19 heures.

C. B.

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024