Les pros du Valence handball en entraînement à Crest

Né en 2019, le club de handball de Crest et du Pays de Saillans cherche à se développer à travers ce genre d’évènements.

Voir jouer des handballeurs professionnels dans la vallée, évoluant qui plus est dans l’un des championnats les plus relevés d’Europe, cela n’arrive pas tous les jours. D’ailleurs, les jeunes handballeurs du Handball club de Crest et du Pays de Saillans (HBCCPS) l’avaient bien compris, déchaînés dans les tribunes du gymnase Soubeyran devant les roucoulettes, entre autres gestes techniques, des joueurs velentinois.

Le mardi 30 mars, grâce à un partenariat noué entre les deux clubs, l’équipe seniors du Valence handball – qui joue en Proligue, c’est-à-dire en deuxième division – s’est déplacée à Crest pour un « entraînement délocalisé »...

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024