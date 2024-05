« Les mots expriment une perception spécifique de la réalité »

Les derniers Vendredis de l’UPVD de la saison s’intéressent au parler drômois.

Dépieuter, barjaquer, enfioler… À chaque région ses spécificités linguistiques. En Drôme, certaines expressions utilisées sont dérivées de l’occitan ou du franco-provençal. Pour approfondir les spécificités du « parler Drômois », l’Université populaire du Val de Drôme propose une conférence le vendredi 17 mai à 20 heures au lycée Armorin intitulée « Le français dans la Drôme et dans le monde ».

Pour l’animer, Noé Gasparini, créateur du « Dictionnaire des francophones », et Claudine Fréchet, autrice du « Dictionnaire du parler de la Drôme » (1997 et 2003). Linguiste, professeure en sciences du langage à l’université catholique de Lyon, elle est également responsable de l’Institut Pierre Gardette, spécialisé dans les langues et cultures romanes en région Auvergne-Rhône-Alpes. Petit avant-goût…

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024