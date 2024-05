Une soirée enchantée pour VDAR

Réfugiés, exilés, et bénevoles associatifs étaient réunis à Crest.

La salle des fêtes de l’Amape de Crest était manifestement trop petite pour contenir les plus de deux cents personnes venus festoyer, vendredi 3 mai, lors de la « soirée cabaret » de l’association Val de Drôme réfugiés (VDAR). Son président, Jean Beaufort, était entouré de bénévoles et de toutes les associations du secteur qui oeuvrent auprès des réfugiés et demandeurs d’asile...

Article publié dans Le Crestois du 10 mai 2024