Préparez-vous pour le Challenge vallée de la Drôme

Rendez-vous du 10 au 12 mai pour le festival de course à pied.

C’est le rendez-vous incontournable de la course à pied dans la vallée et au-delà : le Challenge vallée de la Drôme. Il revient à Crest et ses environs pour sa 22e édition du vendredi 10 au dimanche 12 mai, avec une flopée de parcours, de la course de 8 kilomètres au trail « ultraskyrunning » de… 80 kilomètres ! « Le but est d’ouvrir la manifestation au plus grand nombre. Nous attendons sept à huit cents coureurs sur le week-end », annonce Jack Peyrard, qui coordonne l’organisation de l’évènement.

Les hostilités débuteront dès le vendredi soir...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 3 mai 2024