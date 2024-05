Warm up Hellfest : retour sur une soirée intense !

Le célèbre festival de métal français a fait une halte à Crest.



Le groupe de death brutal Benighted. Crédit photo : Vyking

C’était l’événement musical du printemps à Crest : la tournée de chauffe du Hellfest a fait étape le vendredi 26 avril dans notre cité grâce à la passion et au travail de toute l’association La boite en métal. Plutôt habituée des salles de concert établies, cette « Warm up » a trouvé ses quartiers crestois à la salle des Moulinages, où se déroule habituellement le festival Bridge to hell, dont la prochaine édition aura lieu en septembre. Une contrainte supplémentaire pour l’équipe de La Boite en métal, puisque la salle devait être entièrement aménagée, scène comprise, pour cette soirée. Mais l’attraction était déjà à l’extérieur avec le magnifique tourbus aux couleurs de la Warm up, qui attirait tous les regards !

À 19 heures, les portes ouvrent et de nombreux amateurs de musique saturée se pressent déjà devant les barrières...

Article publié dans Le Crestois du 3 mai 2024