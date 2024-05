La vallée se souvient des maquisards de la Compagnie Morin

Samedi 27 avril, Beaufort-sur-Gervanne a commémoré le 80e anniversaire de la création de ce réseau de maquisards drômois.

Les pétarades du camion, avec à son bord un homme en béret portant une mitraillette, semblent tout droit surgir d’un film d’époque. Derrière le véhicule, un cortège de jeunes hommes, béret, vareuse et armes au poing, suivis de femmes apprêtées à la mode des années 40 renforce l’impression d’un retour dans le temps. Comme si les maquisards, ces 180 hommes et femmes de la Compagnie Morin étaient revenus armes à la main défendre Beaufort-sur-Gervanne, bombardé et détruit par l’occupant à plus de 80 % les 22 et 28 juin 1944. La présence de la sous-préfète de Die, Véronique Simonin, des gendarmes et de la compagnie des sapeurs-pompiers dans le cortège, est venu rappeler ce samedi 27 avril qu’on était bien quatre-vingts ans plus tard, et que ce temps-là, celui de la guerre, était bien fini...

Article publié dans Le Crestois du 3 mai 2024