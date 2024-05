L’acroyoga, ou le yoga acrobatique à plusieurs

Le festival d’acroyoga s’est tenu les 25, 26 et 27 avril.

Le gymnase Soubeyran était rempli de gens minces et sveltes, habillés avec des leggins de toutes les couleurs durant le week-end du 25 au 27 avril dernier. Ces jeunes hommes et femmes se sont livrés à une « oasis acrobatique », multipliant les enchaînements gracieux, rappelant à la fois les arts du cirque, les pompom girls, l’acrogym et bien sûr le yoga pour le sérieux de la pratique qu’on devine fort bonne pour la santé.

Le but n’était pas seulement de rester entre soi...

Article publié dans Le Crestois du 3 mai 2024