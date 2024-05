Le projet de territoire pour la gestion de l’eau est lancé

Après deux ans de concertations, les acteurs de la vallée tentent de concilier usages de l’eau et préservation d’une ressource qui se fait de plus en plus rare.

La première réunion du comité de pilotage du projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) a fait salle comble le vendredi 19 avril, à la salle des fêtes d’Aouste-sur-Sye, avec une tablée (en grande majorité masculine) qui comptait le préfet de la Drôme, Thierry Devimeux. Ce lancement a réuni les trois intercommunalités du bassin versant de la Drôme – la communauté de communes du Diois (CCD), celle du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) et du Val de Drôme (CCVD) –, de la chambre d’agriculture, du Syndicat mixte de la rivière Drôme (SMRD), de l’Agence de l’eau, des organisations professionnelles, ainsi que des associations locales. Ce PTGE, véritable plan d’action sur le long terme pour les collectivités, est porté par la commission locale de l’eau (CLE), et a pour but d’atteindre un équilibre entre les besoins du territoire et sa ressource en eau.

En ouverture de séance, Thierry Devimeux fut solennel...

Article publié dans Le Crestois du 3 mai 2024