Une exposition familiale à la chapelle des Cordeliers

À découvrir jusqu’au 28 avril, à Crest

Le nom de l’exposition donne le ton : « Un héritage familial ». Depuis le samedi 20 avril, et jusqu’au dimanche 28 avril, la chapelle des Cordeliers et la Société des amis du vieux Crest accueillent trois artistes, membres de la même famille, les Barber. D’origine anglaise, la fille (qui n’expose pas) est localement connue comme conseillère municipale, déléguée aux affaires sociales et au jumelage, puisqu’il s’agit de Ruth Azaïs.

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article paru dans le Crestois du 26 avril 2024